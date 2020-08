Vacances : dans les coulisses d'un grand hôtel à Seyne-sur-Mer

À mi-parcours d'un été particulier, c'est l'heure d'un premier bilan touristique. Les hôtels ne sont actuellement occupés qu'à 53%, c'est 25% de moins que l'année dernière. Les palaces parisiens souffrent tout particulièrement de l'absence de clientèle étrangère. Mais si on s'éloigne un peu de la capitale, d'autres se portent relativement mieux. À la Seyne-sur-Mer (Var) par exemple, le personnel d'un quatre étoiles est sur le pont, l'établissement affiche même complet.