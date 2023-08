Vacances : dans un autocar, direction le Sud !

L’une de nos équipes est partie ce samedi matin de Paris à 8h30, direction le Sud-Ouest. Le bus est complet malgré les 7h30 de route qui les séparent de Bordeaux. D’ailleurs, on compte onze heures de trajet pour ceux qui vont à Saint-Jean-de-Luz. Depuis ce matin, quelques bouchons sur l’autoroute A10. Ce qui n’a rien d’étonnant, avec cette journée classée noire sur les routes par Bison Futé. Les passagers prennent leur mal en patience. Quand on demande ce qu’ils font pour passer le temps, certains répondent : "Je regarde des séries, j’écoute des podcasts" ; "J’écoute de la musique, mais sans doute après, je dormirai". Dormir, peut-être que c’est la meilleure solution pour que le temps passe plus vite. TF1 | Duplex D. SITBON