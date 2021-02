Vacances de février : les gîtes font de la résistance

Isolement, indépendance, ambiance, ... Cette bande d'amis venue passer la semaine à Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme) résume bien tous les arguments qui font du gîte le grand gagnant de ce début de vacances. Contrairement aux hôtels, c'est le mode d'hébergement qui résiste pour ce mois de février. Le gérant du gîte fait sans doute partie des rares professionnels du tourisme en ce moment à pouvoir s'en sortir. "On a deux fois plus de demandes que l'année dernière", se réjouit Benjamin Dauzat, "Les gîtes du Sancy - Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme). Faute de pouvoir aller skier dans les stations des Alpes ou des Pyrénées, les touristes se sont rabattus sur la moyenne montagne avec son ski de fond et sa raquette. Et ils privilégient les maisons individuelles. Nous avons contacté les principaux sites de location. Ils n'ont pas encore des chiffres, mais constatent cette tendance. Les vacanciers de la première zone ont choisi des séjours près de chez eux comme le Massif central, et en plein hiver, la mer Méditerranée ou Atlantique. Ce propriétaire de gîte en Bretagne prépare, par exemple, l'arrivée des vacanciers pour ce dimanche soir. Pour l'instant, il est loin d'afficher complet pour le mois de février parce qu'il attend encore les vacanciers de la Zone B, et parmi eux les Parisiens.