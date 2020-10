Vacances de la Toussaint : les Français se mettent au vert

Les nouvelles restrictions n'ont pas empêché les vacances de la Toussaint de commencer vendredi soir. Certains d'entre vous ont choisi de les passer sur la façade ouest, qui ne doit pas être soumise au couvre-feu. Dans le golfe du Morbihan, la quinzaine s'annonce bonne. Les Gîtes de France du Morbihan connaissent une hausse de 70% par rapport aux vacances de la Toussaint de 2019. Certaines familles ont choisi Carnac pour ses grands espaces et ses alignements de menhirs. Il y a aussi le masque qui n'est pas obligatoire à l'extérieur. Conséquence, les gyropodes n'ont jamais été autant réservés en cette période pour faire une balade. Comme cette habitante du Loiret en zone rouge ou cette infirmière du nord, un département en alerte maximale. Un flou qui provoque un peu d'inquiétude pour certains habitants. Mais dans l'ensemble, les vacanciers croisés aujourd'hui jouent le jeu et respectent les règles sanitaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.