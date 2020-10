Vacances de la Toussaint : une grande affluence attendue sur le bassin d'Arcachon

De nouvelles restrictions entrent en vigueur alors que les vacances de la Toussaint commencent. Et certaines destinations habituellement prisées pourraient l'être encore davantage cette année puisqu'elles sont exemptes de couvre-feu. C'est le cas du bassin d'Arcachon (Gironde). Le premier train des vacances en provenance de la capitale a débarqué dans la ville ce samedi matin. Sur place, des règles sanitaires sont quand même de rigueur, comme le port du masque obligatoire dans certaines zones et l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique. Et les vacanciers sont bien décidés à limiter les risques de propagation de l'épidémie de coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.