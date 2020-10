Vacances de la Toussaint : une ruée vers l'Ouest ?

De nouvelles restrictions sanitaires entrent en vigueur alors que les vacances de la Toussaint commencent. Est-ce qu'il y aura une ruée vers les régions qui ne sont pas concernées par les mesures les plus drastiques ? En Normandie, en tout cas, on affiche complet ce week-end. Les premiers touristes sont arrivés ce vendredi après-midi. Dans sa boutique de souvenir, la propriétaire reste optimiste. Et pour un restaurateur, les réservations sont encore timides, mais pas de quoi l'affoler. Le moral des commerçants est bon, tout comme celui des touristes qui ne sont pas inquiets de la foule potentielle du week-end. certains préconisent de bien respecter les gestes barrières et d'éviter les lieux où il y aurait trop de monde. Dans un hôtel du littoral, le téléphone n'arrête pas de sonner. Pour ce premier week-end de la Toussaint, leur taux d'occupation est de 95 à 100%. Les professionnels du tourisme comptent sur la météo clémente pour faire le plein pendant ces périodes de vacances.