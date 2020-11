Vacances de Noël : faut-il attendre pour réserver ?

Le nombre de patients hospitalisé a légèrement baissé dans l'Hexagone pour la première fois depuis des semaines, avec 32 malades de moins en réanimation. Est-ce à dire alors que nous pourrons passer les fêtes de fin d'année en famille. Rien n'est sûr pour l'instant. D'ailleurs, peut-on déjà prendre le risque de réserver des billets de train ou d'avion ? Les conditions d'annulation ont bien changé depuis le printemps dernier. Pensez à vos prochaines vacances à la montagne serait une méthode efficace pour tenir pendant le confinement. Mais à quoi pourrait bien ressembler les stations de ski le soir de Noël ? Dans la station des Avanchers-Valmorel (Savoie), Kevin Garrec, restaurateur, a embauché six saisonniers comme l'année dernière. Il reste optimiste. "Ça représente du coup un tiers du chiffre d'affaires sur la totalité de la saison hivernale. Les gens dépensent. Ils sont contents d'être en vacances. C'est aussi une période festive", dit-il. Pourtant, si les règles ne changent pas, vous ne pourrez pas partir cette année. Même si votre vol ou votre train est maintenu, les vacances et les réunions de famille ne sont pas des motifs de déplacement valable. Les réservations sont bien ouvertes partout dans la station, mais elles sont plus rares que d'habitudes. "Mais en deçà de 10 à 20 points par rapport aux années précédentes. C'est une certitude, mais on ne désespère pas, puisqu'on voit chaque jour des gens qui réservent. Effectivement, au fur et à mesure des annonces gouvernementales, toutes ces choses évoluent", explique Matthieu Magnin, directeur de l'office du tourisme. Ce qui rend les touristes frileux, c'est la peur de devoir annuler au dernier moment et de perdre leur argent. Les règles de remboursement ont été durcies à la rentrée. Si c'est vous qui annulez, le remboursement n'est plus automatique. Tout dépend des conditions de vente. Pour Julia Bombardier, avocate au barreau de Paris, "beaucoup d'hébergeurs ont prévu des conditions flexibles lorsqu'ils en avaient la possibilité jusqu'au 31 décembre ou jusque mars 2021, selon le cas pour inciter les gens justement à pouvoir s'engager dans une relation contractuelle". Le remboursement est intégral avec Air France ou encore avec la SNCF. En revanche, peu de chances de récupérer votre argent si vous annulez un Airbnb ou une location de voiture.