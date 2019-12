Vacances de Noël : les permiers vacanciers arrivent à destination

C'est dans une ambiance bien étrange qu'ont débuté les vacances de Noël. Entre le stress du départ, la neige et la difficulté dans la montée des montagnes, chacun en avait pris son parti. À Montgenèvre, certains automobilistes bien équipés sont arrivés à destination dans les stations de ski. En revanche, d'autres sont tombés en panne sur la route. La fermeture de plusieurs cols a aussi obligé plusieurs vacanciers à faire un grand détour pour rejoindre les autres stations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.