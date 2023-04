Vacances de pâques : les Français tardent à réserver

Le gérant d'un camping près de Biscarrosse est inquiet. Ici, au camping du lac de Cazaux, les réservations pour les vacances de printemps sont en retard de 30%, par rapport à l'année dernière. En descendant le long de la côte landaise, notre équipe a rencontré des commerçants impatients que la situation s'améliore. Depuis une semaine, l'Office de tourisme de Paris constate une hausse des annulations. Les images de grèves sont encore dans les mémoires. L’année 2023 s'annonçait pourtant excellente pour les professionnels du tourisme à Paris, mais les provisions sont un peu moins bonnes, comme c'est le cas au musée Grévin. Selon les prévisions, ils seront entre trois et quatre mille par jour au milieu des personnages de cire. Mais comment viendront-ils, étant donné les soucis de transports ? PAP vacances, les clubs Belambra et VVF connaissent une légère baisse des réservations, notamment dans les stations de ski. Cela est étonnant, d'autant que la neige fraîche est encore tombée dans la matinée du samedi. Les vacanciers réserveront-ils à la dernière minute ? On aura la réponse dans une semaine. Y. Hovine, F. Amzel, L. Cloix