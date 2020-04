Vacances de Pâques : pas de relâchement des contrôles routiers

A l'occasion des vacances de Pâques, qui ont démarré vendredi, le gouvernement veut décourager ceux qui envisagent de se mettre au vert. Christophe Castaner a alors annoncé qu'il n'y aura pas de relâchement des contrôles sur les routes. En Charente-Maritime, plusieurs membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour surveiller la circulation et assurer le respect des mesures de confinement.