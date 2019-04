Vacances de Pâques : une croisière en famille au fil de l'eau

Ce week-end, les températures étaient estivales, notamment dans le nord et l'est de l'Hexagone. Pour profiter du beau temps, des familles ont choisi de naviguer sur les canaux, dont la Marne au Rhin, l'un des plus fréquentés de notre pays. Des bateaux sans permis, pouvant accueillir jusqu'à six passagers, ont été mises à leur disposition. La location coûte environ 700 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.