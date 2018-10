Vacances de la Toussaint : la montagne à la côte !

La station de Tignes en Savoie a ouvert certaines de ses pistes pour les vacances de la Toussaint. Et avec la douceur et le soleil, il y en a pour tous les goûts : ski, vélo, promenade au bord du lac, vue panoramique sur le Mont-Blanc... Les vacanciers profitent surtout du calme offert par le lieu, loin des pollutions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.