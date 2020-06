Vacances d'été : dans quels pays voisins pourrons-nous aller ?

Le mot "déplacement" est revenu dans notre vocabulaire après le déconfinement. Les ministres européens de l'Intérieur se sont réunis ce vendredi, en visioconférence. L'enjeu est de trouver une date commune, non seulement pour l'intérieur de l'espace Schengen, dans lequel il ne devrait plus y avoir de frontières, mais aussi pour l'extérieur de l'Union européenne.