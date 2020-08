Vacances d'été : dernier chassé-croisé sur les routes

Le début de la fin des vacances a sonné, mais l'heure est encore au chassé-croisé sur les routes et dans les stations balnéaires. Dans un camping de la Grande-Motte (Hérault), l'ambiance est au grand retour. Entre nostalgie et résignation, la plupart des familles se préparent à retourner chez elles alors que d'autres espèrent profiter de la plage pendant cette dernière semaine du mois d'août. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.