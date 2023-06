Vacances d'été : des billets de train à quel prix ?

À en croire la compagnie ferroviaire, ne paniquez pas si vous n'avez pas encore de billet de train pour cet été. "Il reste encore beaucoup de places. On a vendu seulement un billet sur quatre, donc, il en reste trois sur quatre", a rassuré Christophe Fanichet, PDG de la SNCF Voyageurs. Mais ces chiffres sont des moyennes. Dans le détail, c'est un peu plus compliqué, notamment pour les jours de grands départs. Prenons le trajet Paris-Nice le week-end du 14 juillet où les trains sont quasiment tous complets, ou bien très chers. Pour quatre personnes, comptez plus de 1 000 euros l'aller-retour. Et cela n'a pas échappé aux voyageurs. Les clients ont davantage anticipé. Plus 20 % de billets ont été vendus par rapport à l'année 2022. Mais comme il n'y a pas plus de rames, les prix augmentent donc beaucoup plus vite. La SNCF peut-elle rouler davantage de TGV ? Selon Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef de la revue "La Vie du Rail", il faudra attendre l'année 2024 pour que la compagnie ferroviaire dispose de nouveaux trains, notamment des TGV M. En attendant, il faut trouver des billets moins chers, en décalant son départ ou en achetant une carte de fidélité qui donne un droit à des prix plafonnés pour les TGV. La SNCF a justement décidé de les brader lundi pour les jeunes. TF1 ?| Reportage V. Dépret, P. Ninine, F. Maillard