Vacances d'été : enfin le beau temps ?

Dès l'apparition du premier rayon de soleil, ils ont accouru de toute la région pour barboter sur la plage de Deauville. Les secouristes ont donc dû attendre septembre pour se mettre au travail. Pour certains, "l'été vient de commencer". Mais avec 25°C et 18°C dans l'eau, tous n'ont pas osé se lancer. En ville, il a fait 29°C à Lyon. Sans plage, les habitants se dirigent vers les glaciers pour mieux supporter la température et la reprise. D'ailleurs, certains avouent ne pas avoir envie de rentrer. Tout l'été, les stocks ont mis du temps à baisser. Les coupes de glace s'enchaînent enfin. À Lacanau, il a fait jusqu'à 31°C. Le magasin Wave espère écouler quelques claquettes, car jusque-là, le produit star de l'été dans cette boutique c'est surtout le pull. On retrouve beaucoup de locaux sur les plages. Ils espèrent que le beau temps va continuer. Les vacanciers, eux, peuvent avoir des regrets.