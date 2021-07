Vacances d'été : les Français se rendent dans des endroits plus proches

On pourrait croire que dans un camping de Saint-Félix-de-Bourdeilles, les vacanciers viennent de très loin pour trouver du calme au cœur de la Dordogne. Et bien non. Ici, il y a beaucoup de clients des environs et parfois même des habitués. "On habite à 30 km. On est là cinq mois de l'année. Pas besoin d'aller ailleurs, car on est bien", lance un vacancier. Il y règne effectivement une bonne ambiance qui incite même aux demandes en mariage. Avec 66 emplacements à taille humaine, ce camping joue la carte de la proximité. La plupart des salariés sont originaires de la région. "On préfère faire marcher l'économie du territoire", explique Stéphanie Aubineau, la gérante du camping. Une recette qui fonctionne, car cet établissement affiche complet jusqu'au 21 août. A 300 km de là, dans l'Hérault, c'est la même recette locale. Depuis deux ans, un restaurant associé à une nouvelle base de loisirs accueille surtout des touristes du cru. Une clientèle locale qui redécouvre la région par exemple en canoë le long de l'Hérault.