Vacances d'été : réouverture des colonies de vacances

Enfin assurés d'encadrer les enfants cet été, les animateurs ont été convoqués pour s'organiser dans l'urgence. Le seul problème c'est que le protocole sanitaire reste inconnu. Autre difficulté, le recrutement des saisonniers. "Il manque encore une vingtaine d'animateurs pour l'été. "Ils ont du mal à arriver par la désertion du secteur de la part des équipes qui ont eu peur que ça ne rouvre pas", explique Jordhan Fillion, administrateur de l'association Vitacolo. Près de 900 000 enfants et adolescents partiront ce 2021 en colonie de vacances. Parmi eux il y a Milo, sept ans, qui a déjà son billet pour le mois de juillet. Il va passer deux semaines dans le Loir-et-Cher sur le thème du Far West que le petit garçon a demandé à ses parents dès le mois de mars. Et pour ces derniers, aucune inquiétude malgré le contexte sanitaire. Avec une réouverture prévue le 20 juin prochain, les colonies de vacances se tiennent prêtes pour offrir aux enfants ce qui leur a tant manqué : le plein air et leurs copains.