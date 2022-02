Vacances d’hiver : la police de la SNCF veille sur les voyageurs

Vous êtes occupé à chercher la voie de votre train, à vous frayer un chemin dans la foule de voyageurs, votre esprit est ailleurs. Et pendant ce temps-là, ils vous observent. Les agents de la police des transports publics dédiés à la sécurité des voyageurs. Des centaines de milliers de personnes aujourd'hui à la gare de Lyon Part-Dieu et autant de bagages susceptibles d'être volés. Des policiers armés, équipés d'une caméra piéton, volontairement visibles pour dissuader. D'autres ont quitté l'uniforme pour mieux se fondre dans la masse. Leur mission ne se limite pas à traquer les pickpockets. Ils ont en tête une menace plus importante toujours présente sur le territoire et surtout dans une gare bondée : la menace terroriste. Ces policiers sont formés spécifiquement pour intervenir en gare et dans les transports en commun comme le métro, un terrain bien particulier. Garder un œil sur les voyageurs et surtout les voyageuses. Passée à une certaine heure, la présence de ces policiers est souvent rassurante. Il n'est pas rare non plus que ces agents assistent les contrôleurs dans le cas où une situation dégénérerait. Pour l'instant, la police des transports et du ferroviaire n'est présente que sur trois grandes villes du territoire : Lyon, Lille et Marseille. T F1 | Reportage S. Chevallereau, J. Lacroix-Nahmias