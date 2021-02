Vacances d'hiver : températures printanières

Difficile de croire qu'il y a seulement quelques jours, le thermomètre était très loin en dessous de zéro. Ce samedi après-midi, la plage de Cabourg affichait presque complet. Une ruée vers un beau temps inespéré. Les températures glissent entre 10 et 19°C. En ville, la foule derrière les masques, un spectacle quasiment oublié. C'est presque la vie normale. Plus au sud dans les Landes, le thermomètre atteignait 24°C à Hossegor. Cette fois, les vacanciers sortent leurs maillots de bain et partent à la baignade. C'est une ambiance printanière tellement bien imitée qu'on a cru voir l'été. Même satisfaction pour ceux qui ont choisi l'altitude. La station de ski Super-Besse dans le Puy-de-Dôme affichait 13°C. Ce printemps avant l'heure procure tant de joie aux visiteurs. Et ces conditions de rêve réchauffent également le cœur des restaurateurs. A Paris, les gens sont aussi ravis avec la température à 18°C. Le Trocadéro a été pris d'assaut. Il y avait du monde. Pour certains, c'est le retour de l'inspiration. Pour d'autres, l'éclat des couleurs retrouvées.