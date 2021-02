Vacances d'hiver : températures printanières dans les Landes

Pour Benoit et sa famille, les vacances se passent à merveille. À leur départ de Paris, le thermomètre affichait 3 °C et arrivés à destination, ils sont accueillis par 22 °C. Aussi, même s'ils peuvent encore souhaiter quelques rayons de soleil matinal en plus, le bonheur est déjà total. Comme eux, les vacanciers qui ont choisi les Landes ont laissé leurs vêtements d'hiver dans leur logement et ont rangé les masques dans leur poche. "On est complètement coupé. On a l'impression de ne plus avoir le Covid en fait", témoigne une mère de famille venue du Gers. Mais pour pouvoir profiter de ces douces températures en prenant un petit-déjeuner sur son balcon d'hôtel, il a fallu réserver plus tôt. En effet, l'hôtel de la plage affiche déjà complet. Une situation qui n'est pas pour déplaire à l'établissement. "Après toutes ces périodes de Covid assez compliquées, c'est vrai que c'est agréable de retrouver la clientèle", nous a confié la réceptionniste. Ce printemps avant l'heure donne un air quasi-estival à la rue commerçante. Alors ce samedi après-midi, le programme est large : boutique, plage ou même baignade dans une eau qui reste, elle, à une température hivernale.