Vacances en camping-car : la tendance post-coronavirus

L'Hexagone a confirmé vendredi soir la réouverture progressive de ses frontières hors Europe à partir du 1er juillet, et dès le 15 juin pour l'espace Schengen. Néanmoins, les Français vont privilégier les vacances sur le territoire cette année, au profit des camping-cars. Depuis le déconfinement, les professionnels enregistrent une hausse de 50% des réservations.