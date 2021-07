Vacances en camping : l'heure est au départ

C'est l'une des journées les plus chargées de l'année pour Bénédicte Eloud, propriétaire du camping trois-étoiles "Le Varlen", à Plougrescant (Côtes-d'Armor). "Il faut faire l'état des lieux dans les mobil-homes. Après, on a tout le réassort à vérifier", a-t-elle précisé. Ce samedi matin est donc consacré aux états des lieux. Trop triste de devoir quitter la plage, certains vacanciers en deviennent un peu étourdis. Bénédicte gère le camping avec son mari Alain. Dans l'équipe, on ne compte seulement que six personnes. Il faut donc être très polyvalent. Tenir le restaurant, discuter avec les clients même durant les journées tendues et surtout répondre au téléphone qui n'en finit pas de sonner. Pendant ce temps, c'est la course pour les agents d'entretien. Leur travail est d'ailleurs compliqué par le Covid. Il faut être encore plus consciencieux. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer, même s'il faut toujours compter sur quelques arrivées plus matinales que prévues.