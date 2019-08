Vacances en club : un séjour réussi grâce à eux !

Chaque année, plus d'un million de vacanciers choisissent l'hébergement en hôtel-club. Des menuisiers aux jardiniers, en passant par les femmes de chambre ou les maîtres nageurs... Toutes ces petites mains entrent en scène au moment où les vacanciers quittent leurs chambres. Discrètement, ils font un travail de titan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2019 présenté par Audrey Mara-Crespo sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.