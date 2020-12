Vacances en Corse : des tests négatifs à la Covid-19 obligatoires

Beaucoup de vacanciers ont déjà rejoint l'île de beauté et sur place, les contrôles ont largement commencé. Ce samedi matin, à la sortie des bateaux ou des avions, les forces de l'ordre ont appliqué le nouveau protocole. Pour passer, attestations et tests PCR ou antigéniques négatifs à la Covid-19 sont obligatoires. Les passagers estiment que c'est une bonne chose et coopèrent. Si les voyageurs ne présentent pas les documents et pièces demandés, ils sont directement envoyés dans une cellule de test rapide installée dans les ports et aéroports. En outre, les contrôles restent aléatoires. Mais en ce premier week-end de vacances de Noël, les autorités ont décidé de multiplier ces opérations. L'objectif sanitaire affiché : rester l'un des plus bas taux d'incidence au virus dans le pays.