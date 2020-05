Vacances en France : voyage secret au pied des Pyrénées

À quoi ressembleront vos vacances d'été ? Il faudra très certainement les passer en France. Ainsi, nous vous avons donné des idées d'évasion sans changer de pays. Ce soir, nous vous proposons une dernière étape avec la France secrète de l'Ariège. À la découverte des sites sauvages et méconnus de ce département que vous pourrez visiter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.