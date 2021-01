Vacances en Guadeloupe : une parenthèse enchantée

Eau turquoise, température de 27 degrés du matin au soir, absence de couvre-feu à 20 heures, port du masque non obligatoire... Vu de métropole, ces images filmées dans la vidéo en tête de cet article font presque mal aux yeux. "On habite entre le Jura et les Alpes. Donc, ça fait un mois et demi qu'on a une bonne grisaille. Et là, je dois avouer que quand on a débarqué sur le tarmac à Point-à-Pitre, on était content de voir le soleil et la température", se réjouit un visiteur. Avec 40 000 touristes, accueillis pour ces fêtes de fin d'année, sur l'eau, c'est parfois l'embouteillage. Pour profiter de ce décor paradisiaque, il y a une règle sanitaire à respecter avant d'atterrir à Point-à-Pitre. Il faut fournir le test négatif. Ce couple de pharmaciens en provenance de Clermont-Ferrand l'a scrupuleusement respectée. Ils ont fait un PCR avant d'embarquer. "On a été contrôlé à plusieurs reprises quand même à l'aéroport de Paris. Et ici en arrivant, ils ont beaucoup plus regardé qu'à Paris. C'est rassurant. On s'est dit que tous les gens qui sont autour de nous ont été testés". Ces tests obligatoires permettent de relancer le tourisme en Guadeloupe, après des mois d'inactivité. Désormais, même le sport en groupe est autorisé sur le sable. "On peut avoir cinq personnes maximum au niveau du cours et doit respecter deux mètres de distance entre chaque tapis. Donc, il faut bien respecter le protocole sanitaire et ne pas avoir de problème derrière", précise un coach sportif. Chaque soir, dès 19h, il est interdit de fréquenter les plages de l'Ile pour limiter les mouvements avant le retour garantit du soleil chaque matin.