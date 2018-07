Les vacances sont enfin arrivées !

Ça y est, les vacances scolaires ont bel et bien commencé. La circulation s'est annoncée déjà dense sur presque toutes les routes des grandes villes. Les hôtels et les commerçants des grandes destinations s'apprêtent à accueillir le plus de monde possible. Sur les plages de Sausset-les-Pins, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les premiers arrivés n'ont pas tardé à mettre leurs maillots. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.