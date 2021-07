Vacances : enfin l'été !

Ils l'attendaient depuis si longtemps, un ciel breton sans un seul nuage. "Le début des vacances a été un peu gris, un peu pluvieux. Mais là, ça se remet doucement donc on profite bien de la plage", confie-t-on. À Perros-Guirec, il a fait 24°C cet après-midi. L'été commence à peine, mais le programme est déjà tout trouvé. "On va se dorer un peu la pilule sur la plage, profiter du soleil. L'été est arrivé", déclare un senior. Un père est son fils sortent, quant à eux, leurs raquettes de plage pour la toute première fois cette année. "C'est le pur bonheur. C'est ça la vie, c'est le pur bonheur", s'exprime l'homme. À la Rochelle, le thermomètre a indiqué 30°C à l'extérieur. Sur la plage, le retour du beau temps est une aubaine pour les commerçants. Le loueur de bateaux que nous avons rencontré a retrouvé sa clientèle, avec trois fois plus de réservations ce week-end par rapport à la semaine dernière. "On a eu un début de mois de juillet qui n'était pas terrible, avec un temps qui n'était forcément pas au top. Donc au niveau des réservations, on était quand même un petit peu limité. Là, avec l'arrivée des beaux jours, on commence à faire carton plein et ça, ça fait du bien", déclare le jeune homme.