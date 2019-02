Vacances : épidémie de rougeole à Val Thorens

Une épidémie de rougeole touche de jeunes saisonniers de Val Thorens. Depuis fin janvier 2019, le cabinet de la station de ski a traité 20 cas. L'agence régionale de santé et la mairie recommandent aux habitants de vérifier leur vaccination, seul moyen de se protéger contre cette maladie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.