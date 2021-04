Vacances et confinement : des hôtels proposent des formules mixtes

Ils sont dans un club de vacances, mais pas vraiment en vacances. Maya fait ses devoirs pendant que son père télétravaille. Ils ont choisi cette option, car elle est beaucoup plus confortable qu'un confinement à la maison. "C'est une ambiance plutôt stressante à la maison quand on travaille, alors qu'ici, on est posée, on sait qu'on a toute la journée pour travailler. On est bien", lâche la jeune fille. "On sait bien qu'un salarié qui est plus détendu est plus performant", ajoute son père. Comme eux, trente personnes ont choisi cette formule proposée par le club de vacances Belambra "Presqu’île du Ponant", de La Grande-Motte dans l'Hérault. Des clients attirés par les grands espaces de balades, la piscine et les activités sportives. Pour trois semaines de confort, ils ont déboursé 900 euros avec des tarifs six fois moins chers et des hébergements remplis à seulement 2%. Le gain est minime pour l'entreprise, mais selon eux, l'essentiel est ailleurs. "L'idée, c'est aussi de retrouver nos clients. Ça fait six mois que, depuis les vacances de la Toussaint, on n'avait plus vu de clients sur nos établissements. Le souhait de pouvoir revenir plus vite à la normale", évoque le directeur du club, Nicolas Thuillier. Trois kilomètres plus loin, ce camping, lui aussi, a été aussi ouvert. Vingt personnes séjournent ici, et pour eux, le confinement devient tout de suite plus agréable. "On peut marcher. On peut respirer l'air pur de la Grande-Motte et avec le soleil", lâche l'un d'eux. Le soleil et la plage, mais attention, pour en profiter, il faut respecter la règle des 10 km.