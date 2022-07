Vacances : grands départs sous haute surveillance

Au milieu des embouteillages, ils scrutent le moindre comportement dangereux. "C'est une journée où la circulation est particulièrement dense. On va demander aux gens d'être patients de faire attention sur la route", rapporte le capitaine Olivier Galon.En période de chassé-croisé, les gendarmes renforcent leur présence sur l'autoroute, car les mauvais comportements sont nombreux. En période de chassé-croisé, les gendarmes renforcent leur présence sur l'autoroute, car les mauvais comportements sont nombreux. Sur la route des vacances, les véhicules sont très chargés. Alors, les gendarmes veillent à ce qu'ils ne soient pas plus lourds que le poids maximal autorisé. Lorsqu'une voiture semble suspecte, la patrouille procède à un contrôle à l'aide de deux balances. Des contrôles bien sûr, mais aussi de la prévention. Sur les aires d'autoroute bondées, le capitaine fait de la pédagogie. "C'est bien d’être mis en alerte sur toute cette prévention lorsqu'on part en vacances parce que c'est censé être un bon moment", indique un automobiliste. Ce sont donc des missions indispensables sur une autoroute surchargée. Sur une portion de l'A9, 5 000 véhicules circulent en une heure. C'est trois fois plus que d'habitude. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso