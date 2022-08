Vacances : ils ne supportent plus les touristes

Si vous vous concentrez sur les falaises et la mer, le paysage est somptueux. Mais dès que vous regardiez ailleurs, Étretat est nettement moins idyllique. Sur le front de mer, il y a tellement de touristes qu'on a du mal à se frayer un chemin. Et le centre-ville est complètement bloqué par des voitures à l'arrêt. La plupart des visiteurs ne viennent que pour la journée. Parfois même pour quelques instants, le temps d'une photo. Ras-le-bol, car les vacanciers sont accusés de laisser leur détritus ou de piquer des galets sur la plage. Une accumulation de désagréments qui fait fuir les Etretatais. "Tous les gens de notre genre, qui habitent ici à l'année, vendent leur maison et partent, parce que ce n'est plus possible", lance Annette, habitante à Étretat. Étretat, n'est pas la seule ville avec des problèmes de circulation l'été à Marseille. Les soucis, ce sont les gros quarts de touristes. Ils bloquent les ruelles étroites qui mènent à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Et puis il y a les bruits aux Sables-d'Olonne. Ils sont la cause de toutes les tensions entre les bars et les riverains. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Stiti, J. Duong