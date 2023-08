Vacances : j'oublie tout... même mes rendez-vous !

En vacances, c'est celui que l'on a tendance à mettre de côté, voire à oublier. Sans votre précieux agenda, vous risquez de manquer certains rendez-vous. Et vous êtes nombreux à l'admettre, même à demi-mot. "J'essaie de tout noter pour ne pas oublier", affirme une vacancière. Car ces simples oublis peuvent avoir des conséquences pour les professionnels, dans les restaurants, par exemple, où de nombreuses réservations ne sont pas honorées. Une à deux tables par service qui restent désespérément vides, voilà qui peut faire baisser le chiffre d'affaires de près de 10 % dans certains établissements. Alors, Séverine Lenot, restauratrice, a décidé de ne plus prendre de réservation au mois d'août. Pour elle, ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté, c'est la faute de la légèreté des vacanciers, tout simplement. Face à ce phénomène de “la table vide”, certains restaurants demandent une caution au moment de la réservation. Celle-ci est débitée en cas de non-présentation des clients. Et ce n'est pas le seul secteur concerné. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Adda, V. Gauquelin, M. Derre