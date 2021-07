Vacances : la cadence soutenue des cuisiniers et serveurs

La terrasse est presque installée, il ne reste plus que les parasols. En vacances, il y en a une qui ne connaît pas la grasse matinée, c'est la machine à café. Nastasia Caussin, barmaid, est déjà en excès de vitesse avec 100 cafés à l'heure. Ça démarre également fort pour les serveurs. Au fil de la matinée, le petit noir laisse place à un peu de couleur. Mais à l'approche du déjeuner, c'est surtout en coulisses que ça s'agite. Dans le rôle de chef d'orchestre de la brigade, on a Sylvester, le chef cuisinier. Au cœur de l'été, cachés dans leur cuisine, ce sont eux qui rendent les vacanciers heureux. Cadence soutenue aussi pour Xavier, le pizzaiolo qui peut atteindre les 300 pizzas par jour. A Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), ce qui guide les vacanciers jusqu'à ces tables, c'est d'abord la vue. Sur la plage, c'est l'heure de pointe. La machine à café se repose, la tireuse à bière a pris le relais. Les serveurs jouent alors aux équilibristes avec leurs plateaux, toujours plus chargés. Ici, la plupart sont des amateurs, des saisonniers. Certains clients ont leur astuce pour rendre l'instant parfait.