Vacances : la Corse secrète

Plages désertes, gîtes isolés, il existe en Corse des petits coins paradis, préservés des touristes. À quelques kilomètres seulement des plages bondées du sud de l’île, il n’y a personne, ou presque. C’est un plaisir qui se mérite, accessible seulement aux plus courageux. La récompense fait l’unanimité. Bien à l’abri des regards, la plage restera un mystère bien gardé. On ne vous en dira pas plus. Benoît connaît bien ces endroits secrets. Il sillonne l’île depuis bientôt 38 ans, des milieux méconnus qu’il répertorie dans un célèbre guide touristique. Dans un restaurant familial perché dans la montagne, on accueille randonneurs et habitués. Tout y est fait maison. Le garde-manger se trouve juste à côté. On y retrouve aussi la liberté, dans le maquis, à deux pas des célèbres aiguilles de Bavella. Henri a planté ses tentes près de la rivière. Seuls quelques chanceux pourront y séjourner. Loin des foules, les havres de paix se font désirer. Pourtant, rien n’est impossible à celui qui souhaite percer les mystères de l’île de beauté. TF1 | Reportage E. Roullion, P. Pelletier