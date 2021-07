Vacances : la location ne se limite plus à l'hébergement

Pour ses vacances, Yann Le Corre a décidé de tout louer cet été. Le temps d'une soirée et durant cinq heures, il a loué le mini-bar, le barbecue ainsi que la piscine pour onze euros par personne. Aujourd'hui en un clic, vous pouvez tout avoir en location avant votre départ en vacances. Certains produits vont peut-être vous surprendre. La tendance n'a pas échappé aux grandes enseignes. Margot Tissot dépensera 25 euros par jour pour tout un équipement contre une centaine d'euros pour le seul achat d'une tente. Ici, tout se loue ou presque. Une formule idéale pour cette cliente qui part trois jours en bivouac. "Acheter tout le matériel pour s'en servir aussi peu, c'est un gros investissement. C'est vrai que de pouvoir louer, ça réduit quand même énormément les coûts, ça permet d'avoir du matériel de qualité", confie la campeuse. Et si son matériel est trop encombrant, elle pourra se faire livrer dans le magasin le plus proche de son lieu de vacances ou même au camping.