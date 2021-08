Vacances : la montagne a la cote cet été

Le succès de la montagne, c'est ça : des activités et un air pur qui en font la nouvelle destination incontournable des vacances d'été. À la place de son traditionnel séjour à Arcachon (Gironde), cette famille a opté pour la station de Valmorel (Savoie). Des vacances sportives, l'occasion de tester de nouvelles activités. La station a ouvert depuis l'année dernière une tyrolienne et elle fait presque toujours carton plein. Selon Mathieu Dunand, le gérant, quand la météo est capricieuse, l'activité est toujours très prisée et les journées ensoleillées, il refuse carrément des gens. Il faudra compter 35 euros pour deux minutes trente de descente. De plus en plus de Français découvrent cette année le visage estival de la montagne, souvent pour éviter les plages surpeuplées. Question hébergement, la station mise sur des lieux insolites. Autre point fort : les prix de location d'appartements, beaucoup plus bas qu'ailleurs. Si les stations réalisent encore 80% de leur chiffre d'affaires en hiver, l'été est clairement en train de décoller, notamment à cause des températures de plus en plus chaudes sur les littoraux.