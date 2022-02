Vacances : la montagne abordable

Au milieu des sapins recouverts de neige, La Bresse (Vosges) accueille ses premiers vacanciers ce samedi matin. La station de ski affiche complet pour les vacances de février, avec des services loin d’être hors de prix, en commençant par la location des skis. Il ne reste plus qu’à profiter des 50 km de pistes. Le ski de fond continue sur sa lancée de l’an dernier, plus accessible financièrement que le ski alpin. Cette famille de Metz est venue pour le week-end. Ils ont fait les comptes, et ils s’en sortent plutôt bien : 210 euros pour l’hébergement, 35 euros pour la location des skis et 63 euros de l’heure pour les cours de ski. Dernier poste de dépense : le logement. Et dans les Vosges aussi, on peut s’en sortir sans casser sa tirelire. Ce gîte de six personnes est à un prix défiant toute concurrence pour la semaine : 705 euros, avec l’électricité en plus. En moyenne, il faut compter 1 000 euros pour une semaine de ski en famille dans les Vosges. Une fois installés, les enfants profitent enfin des vacances. TF1 | Reportage I. Blonz, C. Hanesse