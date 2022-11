Vacances : la ruée vers l’Ouest

Tous les TGV en provenance de Paris affichent complet. Après trois heures de trajet, les passagers se retrouvent vacanciers. Ce couple a déjà son programme en tête. Venir dans l'Ouest, c'est bien évidemment profiter de l'océan. Se poser sur le sable pour un pique-nique en fin octobre, c'est plutôt inespéré. C'est encore plus improbable pour un bon nombre de vacanciers venus de la région parisienne. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute devoir annuler leur séjour. En terrasse ou autour du vieux port, c'est une affluence presque estivale. Hôtels, gîtes ou chambres d'hôtes font le plein pour ce week-end, et même jusqu'à mardi pour ceux qui auraient décidé de faire le pont. Pendant ces vacances, c'est à nouveau la météo qui a le dernier mot. À l'annonce d'une journée ensoleillée, les demandes de réservation s'envolent. "Après, ici c'est bien, y a l'aquarium, y a un peu d'histoire. On s'est dit pourquoi pas", explique une vacancière. Les villes balnéaires de l'Ouest auront toutes fait le plein ce week-end. TF1 | Reportage C. Devaux, N. Forestier