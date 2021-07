Vacances : la vaccination vient à vous

Cette compétition de pétanque, rassemblant des milliers de joueurs, est un événement incontournable à Marseille (Bouches-du-Rhône). Mais à quelques mètres de leur terrain de jeu, des tentes médicalisées ont été mises en place pour vacciner les joueurs, les spectateurs et les touristes. Il est donc inutile de prendre rendez-vous. "Nous avons reçu par exemple des personnes de régions diverses et variées qui n'avaient toujours pas réussi à se faire vacciner avec des vaccins à ARN messager. Ils profitent aujourd'hui de cette occasion pour le faire", souligne Andreas Chevalier, interne en médecine généraliste. Sur le port de Vanne (Haute-Saône), des équipes mobiles de la Croix-Rouge ont aussi mené une autre opération. Elles distribuent des autotests et entament des discussions avec les vacanciers autour de la vaccination alors que plusieurs cas du variant Delta ont été détectés dans la ville. "On axe beaucoup plus sur la vaccination depuis plusieurs semaines, notamment avec l'arrivée du variant Delta", précise Cécile Archambaud, coordonnatrice médiateur de la Croix-Rouge (Morbihan). La progression de ce nouveau variant est une raison supplémentaire pour le gouvernement d'accélérer la campagne vaccinale pendant l'été. Tout sera mis en place pour simplifier la vaccination des touristes. Dès lundi, les vacanciers n'auront plus à s'inquiéter. Sur la plage, au camping... Ils pourront choisir de recevoir leur deuxième dose là où ils se trouvent pendant l'été.