Vacances : le béaba de la sieste et du sommeil

Un champ de blés mûrs pour planter le décor et entrer dans le sujet. L'instant propice, c'est à deux heures de l'après-midi, comme un rendez-vous et un besoin impérieux lorsque les rues se taisent. L'espagnolette laissera filtrer un rai de lumière et un filet d'air. Dans la campagne de l'Uzège (Gard), nous irons consulter un spécialiste de la sieste. Il s'agit de Marcel Duplan, 99 ans. Il en fait une tous les jours, depuis toujours. Quelques minutes sur un coin de table lui suffit. Pour les travailleurs des champs et les lève-tôt comme Marcel, la pratique est indispensable, presque immuable. Une vie de labeur, ponctuée par des siestes. Par 35 °C à l'ombre, les fontaines donnent le la, ensuite la rumeur d'un ruisseau joue les berceuses, et les vacances favorisent le plaisir de se laisser glisser vers le sommeil. Pour certains, c'est une forme de philosophie. Une cabane au fond d'un jardin, comme une bulle pour se couper de tout. D'autres poussent le raisonnement à l'extrême et prônent une sieste flash.