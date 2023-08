Vacances : le business des parkings de plage

La plage de Cabasson, son eau turquoise, son sable fin et son parking à onze euros, que vous passiez la journée à la plage ou que vous restiez une heure, le tarif est le même. Le parking appartient à une société privée qui n'a pas souhaité nous répondre. De son côté, la mairie assure que cela coûterait trop cher à la ville de racheter le terrain. Il y a bien un autre parking à proximité, mais il est à cinq kilomètres à pied. Un groupe d'amis n'avait pas prévu de marcher avec les affaires sur le dos pour se rendre à la plage. Mais voilà, le parking le plus proche est plein et son prix est élevé : 3,80 euros l'heure. Des vacanciers ont garé leur voiture à 500 mètres sur des places gratuites. En revanche, il est difficile de garder le sourire pour des automobilistes dans le centre de Cassis. Les places libres sont rares et au plus proche de la plage, les tarifs grimpent, deux euros pour 30 minutes. Face au problème de stationnement en été, la métropole a mis en place un système de navette. Les vacanciers laissent leur véhicule sur un parking gratuit en périphérie et rejoignent ainsi la plage en centre-ville, à trois kilomètres. Le coût de la navette est de 1,60 euro l'aller-retour par personne. Cinq minutes plus tard, c'est l'arrivée à la plage pour une baignade bien méritée. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Foesser Eckert, N. Ly