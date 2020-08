Vacances : le manège du chassé-croisé des ronds-points

Avec près de 760 km de bouchons enregistrés à la mi-journée, c'est un samedi noir qui s'annonce sur les ronds-points. Au carrefour de Saint-Cyr-sur-Mer (Var), c'est le dernier ralentissement pour ceux qui arrivent et le premier bouchon pour ceux qui partent. Du beau monde qui fait plaisir aux propriétaires de station service qui réalisent leur plus gros chiffre d'affaires de l'année mais aussi pour les commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.