Vacances : les anges gardiens de la montagne

Lors d'une ascension du glacier de la Grande Motte, à 3 500 m d'altitude, deux randonneuses se sont blessées. Leur guide vient de contacter les secours. L'hélicoptère de la gendarmerie tente de les localiser. Par les airs, un premier secouriste rejoint les victimes, une femme de 70 ans, qui vient de faire un malaise, et sa petite-fille de treize ans, blessée au genou par une chute de pierres. L'une après l'autre, elles sont hélitreuillées et mises hors de danger. Des secours comme celui-ci, il y en a 500 par été en Savoie. Ces gendarmes de hautes montagnes, aidés par un médecin urgentiste, interviennent 24 heures sur 24. Juste le temps de faire le plein, un autre randonneur a besoin d'aide dans la vallée de la Haute Maurienne. L'homme a fait une chute. Blessé au visage, il est choqué mais sain et sauf. Leur quotidien, c'est aussi l'attente. Entre deux missions, il faut toujours garder la forme et être prêt à partir. L'équipement d'urgence aussi doit être prêt. "Un sac pour perfuser et ventiler un patient qui en a besoin, un sac pour réanimer avec un échographe et un respirateur en cas d'intubation et enfin un scope... C'est une ambulance volante en trois sacs", nous montre le Dr Amaury Serruys, médecin urgentiste en Savoie. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell