Vacances : les astuces pour bien ranger sa valise

Destination choisie, billets achetés, bagages prêts, on peut enfin partir en vacances. Malheureusement, boucler ses valises n’est pas si simple. Les valises, ça demande de la méthode. Christine Tessier est consultante en rangement. Elle aide Sophie, qui va passer deux jours à Avignon. Première étape, ne prenez que l’essentiel, ce qui vous plaît le plus, ce dont vous êtes fier. Ensuite, glissez vos sous-vêtements, brosse à dents, etc… dans des sachets refermables. Enfin pour gagner de la place, on plie façon Marie Kondo, la référence mondiale du rangement. “Cette méthode de pliage permet d’avoir une valise très facile à gérer. On voit absolument tout ce qu’on a. Et, ça permet de ne pas passer toutes ses vacances à faire, défaire, refaire sa valise”, précise la consultante en rangement chez My Better Place à Paris. Souvent, nos bagages sont de taille cabine, pas très grands. Certains accessoires ont donc été conçus pour prendre beaucoup moins de place qu’avant. Comme cette gourde à enrouler, ce sac à dos pliable, cette machine à expresso compacte, ou cette machine à laver de voyage : vous malaxer vous-même le linge à l’ancienne. Cette grande enseigne est allée encore plus loin, en inventant des objets 100% gonflables. Le surf, par exemple, se plie en dix secondes. Du pliage de caleçons au surf, vous êtes, en théorie, prêt à partir. Allez, bonnes vacances !