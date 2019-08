Vacances : les bons plans des retardataires

L'été joue les prolongations. Un week-end particulièrement ensoleillé s'annonce avec le retour de la chaleur partout dans le pays. De quoi ravir les quelque huit millions de Français qui ont décidé de prendre leurs vacances durant cette dernière quinzaine d'août. En plus de profiter du soleil, ils vont aussi faire de bonnes affaires. En septembre, les tarifs peuvent aussi diminuer de moitié par rapport à un départ en août. La fréquentation est en forte baisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.