Vacances : les départs de dernière minute ont la cote

Des vacances d'hiver en bord de mer. Personne ne s'y attendait au Grau-du-Roi, mais les premiers touristes sont bien là. Trois hôtels ont finalement rouvert et leurs propriétaires ont le sourire. Après trois de fermeture, l'hôtel Miramar sera complet les deux prochains week-ends. En semaine, des clients de dernière minute pourraient s'annoncer. Ce n'est pas encore une saison normale, mais la Camargue attire. Pour les professionnels du tourisme, le feu vert donné par le gouvernement a été décisif. "Cette année, on est tous conscient qu'on va travailler sur de la dernière minute systématiquement. On sait qu'on peut maintenant gérer ces vacances en toute sécurité. Les professionnels du tourisme se sont adaptés", explique Maud Hubidos. La montagne aussi s'adapte. Avec les remontées mécaniques à l'arrêt, certaines stations de moyenne altitude tirent leur épingle du jeu. Là encore, c'est la dernière minute qui l'emporte. Antoine Journat, loueur de résidences de tourisme, affirme même connaître un pic d'activité. Les grandes surfaces et les chalets ont tous trouvé preneur.