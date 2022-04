Vacances : les Français jouent la proximité

C'est l'embouteillage à l'entrée. Ce camping d'Aix-les-Bains a enregistré 80 arrivées aujourd'hui, sans compter les demandes de dernières minutes. Dans cette zone touristique, le week-end de Pâques lance le début de la saison estivale. Et ça s'annonce chargé. Alors, les équipes sont sur le pied de guerre, comme l'explique Nathalie Perrin, gérant du camping du Sierroz. À deux pas du lac du Bourget, c'est l'endroit idéal pour ces vacanciers venus de Normandie. À peine arrivés, chacun prend ses marques et profite des premiers moments ensemble. Des vacances au soleil à petit budget, un argument important pour ces habitués du camping. Au bord du plus grand lac naturel de France, ils sont nombreux à être venus profiter du beau temps. La vue impressionnante attire aussi ce couple venu d'Isère qui souhaite rester en France pour le week-end. On ne se refuse pas pour autant les plaisirs simples et des activités à faire en famille. Le week-end est lancé. Et la bonne nouvelle, c'est que cette météo digne d'un mois d'août durera jusqu'au lundi soir. TF1 | Reportage S. Agi, É. Nappi