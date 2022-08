Vacances : les Français plébiscitent le train

Quelques notes de musique et une annonce viennent confirmer l’inévitable. Oui, les vacances touchent à leur fin. Un trajet retour Nantes-Paris qu’une famille a décidé de faire en train. Une évidence pour la mère de famille et ce à plusieurs titres. Le coût total pour la famille est de 212 euros aller-retour, soit la même somme s’ils avaient pris la voiture pour aller en vacances avec les bouchons en moins. Et c’est sûrement ce qui explique le succès du train, cet été. La SNCF s’apprête à battre son record d’affluence. La preuve, dans la gare de Montparnasse, il y a beaucoup de nouveaux usagers. Pourquoi cette soudaine envie de laisser sa voiture au garage pendant les vacances ? Le train devient compétitif. Bien aidé par la hausse du prix de l’essence. Prenons l’exemple d’un trajet Paris-Rennes. En voiture, carburant et péages font monter le prix à 70 euros. Là où en train, en s’y prenant à l’avance, cela coûte, en moyenne, 35 euros par personne. Le train est moins cher si vous voyagez seul. À plusieurs, la voiture reste plus économique. La SNCF tente donc de multiplier les prix bas. Toutes les destinations sont concernées par cette hausse de fréquentation. Face à un tel succès, la SNCF vient d’annoncer l’achat de 15 nouveaux TGV, seule façon de répondre à cette demande grandissante des passagers. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Poupon